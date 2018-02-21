3 وسائل لبحث مستويات المخزون النفطي أبريل المقبل

عادل الحربي(صدى):

تستعد لجنة مراقبة أسواق النفط في منظمة ” أوبك ” المكونة من 5 دول، إلى بحث مستويات المخزون النفطي خلال اجتماعها أبريل المقبل في المملكة، من خلال 3 خيارات رئيسية.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن احتساب مستويات المخزون من خلال 3 وسائل وهي، حجم النفط المخزن، أو عدد الأيام التي يمكن سد الاحتياج من المخزون خلالها، أو وفقًا لمعيار وكالة الطاقة الدولية الذي يعتمد على عدد الأيام التي يتم الاحتياج لها لتوريد كميات المخزون.

وأشارت إلى أنها تواجه تحديًا أساسيًا خلال هذه الفترة، حيث تسعى للوصول إلى مستويات المخزونات قبل 5 أعوام، مع بقاء الأسعار دون المستهدف في ظل ضغوط من خارج أوبك وخاصة ارتفاع الصخري الأمريكي.

يُذكر أن لجنة مراقبة أسواق النفط في أوبك تضم في عضويتها 3 دول من المنظمة وهما ” الكويت، الجزائر، فنزويلا “، ودولتين من خارجها وهما ” سلطنة عمان وروسيا “، وتعقد اجتماعًا كل شهرين لرفع توصيات عن السوق.