محافظ صعدة: 3 ألوية عسكرية ستدخل الحرب ضد الحوثيين في المحافظة

فهمي محمد(صدى):

صرَّح اللواء هادي طرشان الوائلي، محافظة صعدة اليمنية، بأن هناك 3 ألوية عسكرية ستدخل الحرب ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة صعدة.

وأوضح محافظ صعدة، أن الألوية ستكون بجانب الوحدات المتواجدة حالياً في محوري البقع وعلب، مشيراً إلى أن لواء 103 ولواء فتح ولواء الوحدة وألوية أخرى، ستدخل للمشاركة في محور البقع، و يقاتل اللواء الخامس والسادس والسابع واللواء 63 والكتيبة الخاصة في محور علب.

وأكد ” الوائلي ” ، أن هزيمة المليشيا الإرهابية في صعدة، بات قريباً جداً.