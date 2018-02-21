يورسيتش يبحث عن بديل للجبرين وغالب
يواجه نادي النصر، قبل موقعة الباطن، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في إطار بطولة كأس الملك، مشكلة جديدة.
ويعاني النصر قبل المباراة من غياب لاعبيه إبراهيم غالب وعبد العزيز الجبرين، في منطقة المحور، ويبحث المدرب عن بدائل مناسبين.
ويفاضل المدرب الكرواتي يورسيتش ما بين سامي النجعي وعوض خميس للعب بجانب التونسي فرجاني ساسي في مركز المحور، كبديل للجبرين وغالب.
ويغيب أيضًا عن النصر وليد عبد الله وعمر هوساوي، ومحمد السهلاوي لانضمامهم إلى معسكر المنتخب .
وعلى جانب أخر من المنتظر عودة المحترف المغربي محمد فوزير والمدافع خالد الغامدي، ومن المتوقع أن يعود الغامدي للتشكيل الأساسي بسبب تراجع أداء المدافع العماني سعد سهيل .
نصروي[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 2 ساعتين
غياب غالب والجبرين والهوساوي والسهلاوي ووليد عبدالله من فريق النصر في لقائهم المقبل امام الباطن في كاس الملك اقولكم مبروك مقدما يافريق الباطن الفوز علي النصر
محايد[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغاء عقد مدرب الهلال الارجنتيني ريمون دياز بعد خروج الهلال من الاسيوية بهزيمتهم يوما امس من الاستقلال الايراني هي فرصتكم يا نصر ويا اهلي تتعاقدو معه قبل ان يخطفوه الاندية الامارتية قبلكم صرحتا وبكل امانة دياز مدرب كبير وقدير لاكن هزيمة الهلال يتحمله اخطاء اللاعبين وليس دياز