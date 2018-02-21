يورسيتش يبحث عن بديل للجبرين وغالب

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي النصر، قبل موقعة الباطن، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في إطار بطولة كأس الملك، مشكلة جديدة.

ويعاني النصر قبل المباراة من غياب لاعبيه إبراهيم غالب وعبد العزيز الجبرين، في منطقة المحور، ويبحث المدرب عن بدائل مناسبين.

ويفاضل المدرب الكرواتي يورسيتش ما بين سامي النجعي وعوض خميس للعب بجانب التونسي فرجاني ساسي في مركز المحور، كبديل للجبرين وغالب.

ويغيب أيضًا عن النصر وليد عبد الله وعمر هوساوي، ومحمد السهلاوي لانضمامهم إلى معسكر المنتخب .

وعلى جانب أخر من المنتظر عودة المحترف المغربي محمد فوزير والمدافع خالد الغامدي، ومن المتوقع أن يعود الغامدي للتشكيل الأساسي بسبب تراجع أداء المدافع العماني سعد سهيل .