عضو شورى: زيادة السرعة إلى 140 كم سيزيد من الحوادث المرورية

عادل الحربي (صدى):

صرَّح اللواء عبدالله السعودن، عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الأمنية، أن زيادة السرعة على الطرق السريعة إلى 140 كيلو متراً؛ من شأنه أن يزيد من الحوادث المرورية.

وأوضح عضو الشورى، أنه يعارض هذه الأمر بشدة؛ نظراً لوجود علاقة طردية بين زيادة السرعة وزيادة نسب الحوادث، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية تضع المملكة بين أكثر الدول في ارتفاع تسبة وفيات الحوادث المرورية عالمياً.

يذكر أن المرور كان قد أصدر قرارً بزيادة السرعة على الطرق السريعة إلى 140 كيلو متراً، بدءاً من الإثنين الماضي.