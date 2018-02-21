المواطن ” حسنين ” أول عربي يتخصص بالرسم تحت البحر

نايف السالم(صدى):

بدأ الفنان التشكيلي محمد جميل حسنين الرسم تحت البحر، على شاطئ البحر بمدينة جدة؛ ليصبح أول عربي يتخصص بهذا الفن، ويكتسب بهذا التفرد لقب ” فنان الأعماق ” .

وقال ” حسنين ” إن أول ظهور لتجاربه هذه كان في المعرض الدولي للمخترعين العرب الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن عام 2016 في الصالة الزجاجية المفتوحة على العالم بفندق الألمنيوم، حيث أقام ورشة عمل تحت الماء.

وأضاف ” فنان الأعماق ” أنه توالت مشاركاته في المناسبات العالمية، وكان أخرها مشاركته في جزيرة تيران بشرم الشيخ بمحافظ سيناء، ما جعله يبحث عما هو أكثر تشويقًا وإثارة بالرسم في مناطق مختلفة وباختلاف المناخ البحري تحت البحر، وبخاصة في فترة الشتاء التي تحتاج إلى خبرة ومهارة عالية؛ الأمر الذي جعله يزداد تصميمًا وعزمًا بحثًا عن نتائج متقدمة، وآفاق أرحب.

وأشار أول عربي متخصص في الرسم في أعماق البحار إلى أن: ” حبي للحياة البحرية وجمال طبيعتها المتجدد دائمًا هو ما يثير الفضول في داخلي. ”