الدوسري: وكالة توظيف السعوديين ستخفض معدل البطالة إلى 10%

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور أحمد الدوسري، رئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة لتوظيف السعوديين، سيسهم في تخفيض معدل البطالة إلى 10%.

وأضاف أن الوكالة، ستساهم في القضاء على معاناة سوق العمل بزيادة الفرص الوظيفية، وإحلال القطاع الخاص بالوظائف المناسبة للكوادر الوطنية.

وأشار إلى أنها ستقضي على معاناة طالبي الوظائف في البحث عن الوظائف المناسبة لهم بتوفير البيئة المناسبة، مطالباً بتعديل وتطوير بعض الأنظمة، وتفعيل الحكومة الإلكترونية.

كما دعا إلى زيادة الدعم للقطاع الخاص بزيادة المشروعات التي تستوعب الأعداد الكبيرة من الكوادر الوطنية.