الإحصاء تنظم ” التدريب التعاوني ” بمشاركة 50 طالب وطالبة

نايف السالم(صدى):

نظمت الهيئة العامة للإحصاء برنامج ” التدريب التعاوني ” لطلاب المؤسسات التعليمية بمشاركة 50 متدربًا ومتدربة من المؤسسات التعليمية خلال الفصل الدراسي الحالي في عدد من التخصصات تشمل، الاقتصاد، الإحصاء، المحاسبة، الإعلام، الرياضيات، تقنية المعلومات، الإدارة، والقانون.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج التدريبي: ” يتيح الفرصة للمتدربين بتطبيق عدد من المناهج الاكاديمية التي تلقاها الطلاب ضمن مؤسساتهم التعليمية في سوق العمل خلال مدة زمنية يتم احتسابها ضمن برنامج التخرج الأكاديمي. ”

وأشارت إلى إنه يهدف البرنامج التدريبي، الذي تتراوح فترته من 120 ساعة الى أربعة أشهر، إلى مساعدة طلاب المؤسسات التعليمية على اكتساب كفاءات ومهارات عملية في مجالات دراستهم الجامعية بما يتيح لهم الفرصة لتطوير العديد من خبراتهم العملية التي قد تختلف في طبيعتها عن تلك التي تم اكتسابها خلال فترات الدراسة.

وأكدت الهيئة أنه يسهم برنامج ” التدريب التعاوني ” في استقطاب الطلاب المتميزين من حديثي التخرج ليتم استقطابهم بالهيئة العامة للإحصاء، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء والمؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.