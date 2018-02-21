الأهلي يستأنف مرانه استعدادا للفيحاء

ماجد محمد(صدى):

يستأنف النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته، عقب الراحة التدريبية التي مُنحت للاعبين أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يكون المران تحت إشراف مساعد المدرب ريبروف تحضيرا للقاء الفيحاء، المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة في دور الثمانية لمسابقة كأس الملك.

وكان ” ريبروف ” غادر جدة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الاثنين، بعد مباراة فريقه أمام الجزيرة الإماراتي في إطار المنافسات الأسيوية؛ للاطمئنان على زوجته.

ويعود ريبروف إلى جدة غدًا الخميس، للإشراف على تدريب الفريق وقيادة التحضيرات لمواجهة الفيحاء، نظرًا لتأخر الاتفاق مع مدرب بديل حتى الآن.