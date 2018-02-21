منصور الشثري: 4 مهام ستقوم بها وكالة توظيف السعوديين

عادل الحربي (صدى):

أوضح رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل، المهندس منصور الشثري، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة توظيف السعوديين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يعطي الوزارة جميع الصلاحيات والمهام، التي تساعدها في اتخاذ القرارات بشكل أكثر مرونة.

وأضاف ” الشثري ” ، أن القرار يأتي لما شهده سوق العمل من سيطرة العمالة الوافدة على القطاع الخاص، و عدم الوضوح في اختصاصات هيئة توليد الوظائف، خلال الأعوام الماضية، موضحاً أن الهدف منه هو دفع عملية التوطين.

وأشار إلى أن القرار سيمكن القطاع الخاص من القيام بالتوطين بشكل أسرع وأسهل، متوقعاً أن تعمل الوكالة على إعادة هيكلة سوق العمل، و تحسين بيئة العمل، وترشيد توظيف العمالة الوافدة، وكذلك زيادة توظيف المواطنين.