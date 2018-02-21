” أمل جدة ” يخدم 33 ألف أسرة خلال 2017

نايف السالم(صدى):

أعلن مجمع الأمل للصحة النفسية خدمات علاج الإدمان في جدة، عن استقباله 26563 زيارة لجميع الأقسام خلال العام الماضي 2017.

وأوضح المجمع أن عدد الخدمات الطبية المساعدة بلغ 35455 فحصًا مخبريًا، بالإضافة إلى 2008 إشعات تشخيصية خلال نفس الفترة، كما بلغت خدمات علاج الإدمان المساعدة 10139 جلسة نفسية لقسم علم النفس الإكلينيكي.

وأضاف المجمع أن عدد الخدمات والإجراءات الاجتماعية المقدمة للمرضى وأسرهم بلغ 32808 خدمات اجتماعية خلال العام الماضي، حيث يعمل على مدار 24 ساعة.