مراحل كتابة أسئلة الاختبار في ” قياس “

عادل الحربي (صدى):

أكد المركز الوطني للقياس، أن إنشاء أي مقياس، يسبقه عمل دراسة مسحية، واطلاع سابق على الممارسات الدولية، ولكل اختبار وثيقة علمية لفحص صدق وثبات جوانبه العلمية.

وأضاف أن أسئلة الاختبارات تتم بعد إجراء عدة خطوات، أولها أن يتم استقطاب في كل مقياس ومن مختلف مناطق المملكة عدد كبير من المؤهلين في مجالات الاختبارات ومن العاملين في مجالي التعليم العام والجامعي، ويتم تدريبهم على إستراتيجيات وضع أسئلة القياس.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية، هي كتابة أسئلة القياس بوضع أهداف الاختبار، ثم يبدأ التحكيم الأولي الذي يتكون من عدد كبير من اللجان المتخصصة، وفي كل لجنة 3 أشخاص، واحد في القياس، وآخر في التخصص وثالث يعكس وجهة نظر المجتمع.

ويأتي استعراض الأسئلة من قبل خبراء متخصصين في القياس بالمركز، ثم يتم صف الأسئلة بالحاسب الآلي، وإدخال البيانات في بنك المعلومات، وتجريب الأسئلة ضمن الاختبار، وتصحيح الجزء التجريبي.

وأضاف المركز، أن المرحلة التي تليها، يتم فيها تقويم دراسة نتائج التجريب، ومن ثم تصبح الأسئلة أمام خيارين وهما : أن تكون صالحة للتطبيق فتوضع في مستودع الأسئلة، أو أن تكون غير صالحة ويتم إصلاحها.