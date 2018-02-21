برودوم على أعتاب قيادة الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن إجراء إدارة النادي الأهلي، عدة اتصالات مع أسماء تدريبية؛ بحثًا عن بديل للإكوكراني سيرغي ريبروف.

وقالت المصادر إنه تم الاتصال بكل من: أولاريو كوزمين وفيكتور بيتوركا والأرجنتيني كالديرون الذي سبق له الإشراف على المنتخب السعودي وناديي الاتحاد والهلال.

ويأتي المدرب ميشيل برودوم من الأسماء المرشحة بقوة لخلافة ريبروف؛ حيث سبق له الإشراف على فريق الشباب موسم 2012.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تميل إلى التعاقد مع برودوم، حيث الطرفين على صيغة التعاقد من جهة الأمور المالية ومدة العقد التي يرغب فيها الأهلي لمدة سنة ونصف.

ومن المرتقب توقيع عقد رسمي والإعلان عنه خلال اليومين القادمين مع البلجيكي ميشيل برودوم .