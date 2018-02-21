مجلس إدارة ” سافكو ” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

علي القحطاني (صدى):

أوصى مجلس إدارة شركة “سافكو” بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس المال، وبواقع ريال لكل سهم، وذلك عن النصف الثاني 2017، كما يتضح أدناه:

“سافكو” – تفاصيل توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني 2017

رأس المال الحالي

4166.7 مليون ريال

عدد الأسهم

416.7 مليون سهم

إجمالي الأرباح الموزعة

416.67 مليون ريال

النسبة من رأس المال

10 % (ما يعادل ريالا للسهم)

تاريخ الاستحقاق

نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة

موعد صرف الأرباح

لاحقا

إجمالي الارباح الموزعة عن كامل العام

إجمالي الارباح الموزعة

729.17 مليون ريال

النسبة من رأس المال

17.5 % ( ما يعادل 1.75 ريال للسهم )