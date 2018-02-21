” العمل” تنفذ حملات تفتيشية على 45 منشأة في جازان

عادل الحربي (صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة أمس، جولة تفتيشية ضمن حملة “وطن بلا مخالف” استهدفت نشاط المطاعم في مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش والدائر والدرب وبيش.

وأوضح مدير عام الفرع أحمد بن محمد القنفذي،أن الحملة شملت “45” منشأة وأسفرت عن ضبط “18 مخالفة لنظام المهن , والعمل على غير كفالة ، مفيداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وآكد حرص فرع وزارة العمل بمنطقة جازان على متابعة تطبيق آنظمة العمل بما يحفظ حقوق كلا الأطراف ويسهم في تنظيم سوق العمل.