اتفاق لبناني عراقي لتعزيز الشراكة الأمنية لمواجهة الإرهاب

بيروت(صدى):

اتفق رئيس العراق فؤاد معصوم، ونظيره اللبناني ميشال عون،أمس الثلاثاء، على مكافحة الإرهاب، وتبادل المطلوبين في هذا المجال، إضافة إلى مشاركة الشركات اللبنانية في إعادة إعمار العراق.

وتباحث الجانبان في أوضاع المنطقة والأزمة السورية، وملف عدد من المطلوبين للجانب العراقي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى رسميًأ لعون إلى بغداد، ورافق وفد يضم وزير الداخلية نهاد المشنوق المعني بالملف الأمني، ونقولا تويني وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد المكلف بمتابعة ملف المستحقات المتراكمة كديون لمصلحة تجار لبنانيين على العراق منذ ما قبل الاجتياح الأمريكي لأراضيه، وتبلغ مئات ملايين الدولارات.