المكسيك تطلب من إيطاليا تسليم السجلات الجنائية لإيطاليين مفقودين

مكسيكو(صدى):

طلبت المكسيك من إيطاليا تسليم السجلات الجنائية لستة إيطاليين، بينهم ثلاثة فقدوا في البلاد خلال احتفالات العام الجديد، حسبما أفاد ممثلون للادعاء، أمس الثلاثاء.

وقال ممثل الادعاء المكسيكي راؤول سانشيز خيمينيز للصحفيين “لقد طلبنا سجلاتهم الجنائية من إيطاليا سواء بالنسبة للمفقودين أو الأشخاص الثلاثة الذين كانوا معهم.

وأضاف، أن أحد الرجال تم القبض عليه منذ ثلاث سنوات في ولاية كامبيتشي جنوب شرق البلادن مفيدًا بأنه تم الطلب من جميع أفراد الشرطة المحلية في تيكاليتلان التعاون بالتحقيق وأن شرطة الولاية تتولى حاليًا مسؤولية الأمن في المدينة.

وأوضح المسؤول المكسيكي أن الرجال الثلاثة المفقودين ليسوا سائحين ولكنهم كانوا يبيعون أدوات على أنها لعلامات تجارية معروفة.