بالفيديو.. شقيق معدة برنامج ” صبايا الخير ” يكشف عن مفاجأة جديدة

القاهرة(صدى):

أعلن أحمد عيسى، شقيق معدة برنامج ” صبايا الخير ” الذي تقدمه الإعلامية المصرية ريهام سعيد، أن أخته تعمل بالبرنامج منذ 6 أشهر وتأخذ تعليماتها من المخرج أكرم النحاس، وريهام سعيد.

وقال : ” أختي تحركت بناء على توجيهات ريهام، وكل التعليمات صادرة منها، والمحامي يحاول تلفيق التهمة لأختى في القضية ” معربًا عن ثقته في نزاهة القضاء المصري.

يأتي ذلك على خلفية أمر النيابة بحبس المذيعة ريهام سعيد على ذمة التحقيق في اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال لاستغلالهم في سبق صحفي ببرنامجها الشهير.

وأصدرت النيابة أيضًا أمرًا بحبس كلا من رئيس تحرير ومعدة ومصور ومنتج البرنامج، المذاع بفضائية ” النهار “.