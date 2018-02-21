مركز تجاري شهير يزعج الجيران.. فكان هذا القرار من أمانة جدة

نايف السالم(صدى):

تسببت المضايقات والضوضاء التي يسببها لأصحاب المنازل المجاورة، في إغلاق أمانة جدة لمركز تجاري شهير في جدة.

وجاء قرار الأمانة بإغلاق المركز التجاري، الذي يقع على طريق الأمير سلطان ويضم عددا من المطاعم والمحلات الشهيرة لأسباب فنية لا علاقة لها بالمخالفات البيئية.

وقالت المصادر إن الأسباب الفنية للإزعاج والمضايقة التي يتعرض لها أصحاب المنازل المجاورة للمركز التجاري، كون عدد من المحلات تصدر عنها ضوضاء أثناء عملها، ووقوف زبائن تلك المطاعم أمام منازلهم، وما تخلفه بعض تلك المركبات من مخلفات وضجيج حتى ساعة متأخرة من الليل، طبقاً لـ “ عكاظ ”.