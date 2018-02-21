إطلاق برنامج ” التمويل المدعوم للبناء الذاتي ” من الصندوق العقاري مطلع مارس

حمود العنزي (صدى):

يعتزم صندوق التنمية العقاري، إطلاق برنامج “التمويل المدعوم للبناء الذاتي” مطلع مارس المقبل.

وأكدت مصادر أن إطلاق البرنامج في الأول من مارس المقبل جاء بعد أن بدأ الصندوق بشكل تجريبي تفعيل برنامج “التمويل الذاتي” لعدد من المستفيدين مع بعض الجهات التمويلية، لافتة إلى أن سرعة إطلاق البرنامج جاء تقديرا وتلبية لرغبات المستفيدين الراغبين في بناء وحداتهم السكنية.

وبحسب المصادر، فإن المستفيدين من خدمة التمويل المدعوم للبناء الذاتي، هم المواطنون الذين يملكون أراضي خاصة ويرغبون في الحصول على قرض لبناء منزل، وصدرت لهم موافقة.