أول رد من المملكة على مقترح قطر بإنشاء تحالف أمني إقليمي

عادل الحربي (صدى):

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن السعودية غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي مثلما اقترحت قطر، مضيفا: ” نأمل بأن يفعل القطريون الصواب، وأن يوقفوا دعمهم للإرهاب إذا فعلوا ذلك سيصبحوا عضواً مرحباً به في مجلس التعاون الخليجي، ويمكننا حينها المضي قدماً لتحسين الأمن لنا جميعا “، بحسب ” الحياة “.

ولفت الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته كارين كنايسل بجنيف: “قطر لا تزال تنتهج سلوكها، ولم توقف تمويلها ودعمها للإرهاب، وقطر تنشر الكراهية والإرهاب، وتمارس ذلك في عدد من الدول، وإذا أوقفت تمويلها ودعمها للإرهاب فالدول المقاطعة ستكون مستعدة لاستئناف علاقاتها الطبيعية معها “، مطالبا النظام القطري بوقف دعم الإرهاب.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعا الجمعة الماضي خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إلى ” تنحية الخلافات جانباً، وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي، من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية “.