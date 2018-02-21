الغامدي يطالب بفرض غرامات رادعة على ” البصق ” في الأماكن العامة

حمود العنزي (صدى):

طالب الناقد الرياضي تركي الغامدي، اليوم الأربعاء، الجهات المختصة بفرد غرامات رادعة على ” البصق ” في الأماكن العامة.

وقال الغامدي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” اتمنى أن تضع الجهات المختصة غرامات رادعة على البصق -اكرمكم الله- في الأماكن العامة مثلما هو معمول به في عدد من الدول، خصوصاً وأن هذا التصرف يعتبر احد اسباب نقل العدوى” .