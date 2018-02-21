الغامدي يطالب بفرض غرامات رادعة على ” البصق ” في الأماكن العامة
طالب الناقد الرياضي تركي الغامدي، اليوم الأربعاء، الجهات المختصة بفرد غرامات رادعة على ” البصق ” في الأماكن العامة.
وقال الغامدي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” اتمنى أن تضع الجهات المختصة غرامات رادعة على البصق -اكرمكم الله- في الأماكن العامة مثلما هو معمول به في عدد من الدول، خصوصاً وأن هذا التصرف يعتبر احد اسباب نقل العدوى” .
الغامدي[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 42 دقيقة
والله اتمنى لانه بصراحة اخذنا ثقافة البنقاله مافيه ذوق
سليطين[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 36 دقيقة
فعلا بعض البشر يطلع النخامه من آخر راسه وينطلها قدام الناس فلابد من عقاب صارم
العدناني[ عدد التعليقات: 1929 ] نشر منذ 26 دقيقة
البلدان اللي تقول عليها عائلاتها لا راحوا يتمشوا ما يقوموا عن كوم قراطيس واكياس وفصفص لا وزايد الرز والدجاج للبنقالي