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  3. الغامدي يطالب بفرض غرامات رادعة على ” البصق ” في الأماكن العامة

الغامدي يطالب بفرض غرامات رادعة على ” البصق ” في الأماكن العامة

الغامدي يطالب بفرض غرامات رادعة على ” البصق ” في الأماكن العامة
حمود العنزي (صدى):

طالب الناقد الرياضي تركي الغامدي، اليوم الأربعاء، الجهات المختصة بفرد غرامات رادعة على ” البصق ” في الأماكن العامة.

وقال الغامدي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” اتمنى أن تضع الجهات المختصة غرامات رادعة على البصق -اكرمكم الله- في الأماكن العامة مثلما هو معمول به في عدد من الدول، خصوصاً وأن هذا التصرف يعتبر احد اسباب نقل العدوى” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 42 دقيقة

والله اتمنى لانه بصراحة اخذنا ثقافة البنقاله مافيه ذوق

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 36 دقيقة

فعلا بعض البشر يطلع النخامه من آخر راسه وينطلها قدام الناس فلابد من عقاب صارم

[ عدد التعليقات: 1929 ] نشر منذ 26 دقيقة

البلدان اللي تقول عليها عائلاتها لا راحوا يتمشوا ما يقوموا عن كوم قراطيس واكياس وفصفص لا وزايد الرز والدجاج للبنقالي

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