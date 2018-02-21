حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( القصيم ،الرياض ، رفحاء ، حفر الباطن ، حائل) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الاوسط والشمالي ، وجنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج