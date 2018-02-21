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تفاصيل إعفاء الكهرباء لمشتركين من ضريبة القيمة المضافة

تفاصيل إعفاء الكهرباء لمشتركين من ضريبة القيمة المضافة
علي العنزي(صدى):

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قرارا بقصر تحصيل ضريبة القيمة المضافة على طالب الخدمة الذي سدد مقابل الإيصال قبل 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018، إذا كان تاريخ السداد خلال 30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ؛ أي بتاريخ 2/3/1439هـ الموافق 20/11/2017م وما بعده.

وبحسب ما وردنا فإن “ تنظيم الكهرباء ” استندت إلى المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر عن الهيئة في المادة رقم “10-2” التي تنص على أن “يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال، بحسب “ تواصل ”.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء ألزمت في تعميم عاجل مقدم الخدمة “ الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية ”، بتحمُّل ضريبة القيمة المضافة لكل الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 1/3/1439هـ الموافق 19/11/2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018م؛ لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة المحددة 30 يومًا.

 


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