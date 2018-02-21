تسليم نسخة من خطة الإغاثة الإنسانية لليمن لمفوض حقوق الإنسان الموريتاني

فهمي محمد(صدى):

التقى سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم صالح العراده، كلاً من مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الموريتاني الشيخ التراد ولد عبدالملك ورئيس مديرية العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية السفير الحسين سيدي عبدالله.

وسلّم السفير اليمني خلال اللقاء نسخه من خطة الإغاثة الإنسانية لبلاده للعام 2018م والتي اعتمدتها الحكومة اليمنية وتبناها تحالف دعم الشرعية والتي ستناقش في الأمم المتحدة خلال الشهر القادم ، كما قدم السفير مصفوفة مشاريع لمختلف القطاعات الإغاثية في الجمهورية اليمنية.

وأعرب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الموريتاني ورئيس مديرية العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية عن تضامن بلادهما فيما يخص الوضع الإنساني في اليمن وأن موقف موريتانيا سيكون إلى جانب اليمن، مبدين دعم خطة الحكومة الشرعية وجهودها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.