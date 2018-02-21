​بالصور.. عرض وثيقة تاريخية للملك عبد العزيز في الجنادرية

علي القحطاني (صدى):

عرض جناح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مهرجان الجنادرية 32، وثيقة تاريخية نادرة لمؤسس البلاد الملك عبدالعزيز – رحمه الله-، يعود تاريخها لأكثر من 90 عاماً.

وأبرز الجناح خطاباً موجّهاً من الملك عبدالعزيز إلى الأمير مشاري بن جلوي، باعتماد بعض المشايخ للقيام بعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك الوقت، حيث أكد الملك المؤسس في خطابه على تنفيذ جميع ما يقررونه دون تردد، ودعمهم بما يحتاجون.

واحتوى الجناح على وثائق تاريخية أخرى وبعض الأركان التوعوية والتعريفية بنشاط الهيئة، وبعض المطبوعات والكتيبات لتوعية الزوّار، بجانب عرض أفلام توجيهية لتعزيز القيم الإسلامية.