أمير المدينة المنورة يرعى افتتاح منتدى الفرص الاستثمارية

نايف السالم(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي افتتاح أعمال منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة الذي سيقام يوم غدِ الخميس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بحضور 500 مشارك ومستثمر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي ، أن المنتدى سيسهم بمشيئة الله تعالى في تفعيل مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والمائي بالمملكة ، كما سيسهم من خلال الشراكات التي سيحققها إلى رفع الخدمات المختلفة والمحافظة على البيئة وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين وصولاً إلى تجسيد رؤية المملة التطويرية 2030 التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعظيم المحتوى المحلي .

وأشار المهندس الحجيلي إلى أن المنتدى يتضمن التنوع في الفرص الاستثمارية المطروحة القطاعات البيئية والمائية والزراعية وتنوع في حجم الفرص بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، حيث يتميز المنتدى بشكل خاص في إبراز الفرص الاستثمارية لشباب وشابات الأعمال والشركات الناشئة التي ستساهم بمشيئة الله في تنمية مستدامة وخلق عمل.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة أن الفرص الاستثمارية المطروحة في قطاع البيئة وتطوير المنتزهات البرية تهدف إلى تشجيع التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزارها ، واستغلال المقومات الطبيعة والبيئة بالمنطقة ، وتطوير منتزهات برية متميزة وعالية المستوى تشمل كافة المرافق والخدمات اللازمة والأنشطة الترفيهية والترويجية والعائلية .

وبين أن الفرص الاستثمارية في القطاع المائي تتمثل في استثمار موقع البرج والخزان واستثمار في مخرجات محطة الصرف الصحي ، فيما تتمثل الفرص في قطاع الزراعة على إنشاء مدينة للتمور متكاملة الخدمات لتكون وجهه عالمية لتجارة والتصنيع والتصدير .