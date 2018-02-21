بالفيديو..أمجد طه : ” المملكة السعودية أرض الحق “

عادل الحربي(صدى):

أشاد خبير الشؤون السياسية أمجد طه، بالمملكة العربية السعودية مؤكدًا أنها هي وطن الأئمة والملوك، ولديها تاريخ عريق.

وقال طه أن أكبر دليل على عظمة المملكة، أنه إذا أساء أحد للسعودية تجد الأحرار من كل العالم ينهضون للدفاع عنها.

وأضاف : ” بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت ذات تأثير كبير على المجتمعات والدول، لكن بعض التغريدات والحملات التي تهدف لتغيير الحقائق ونشر الفتن في المملكة مستحيل أن تؤثر بأي شيء فهي خالية المحتوى، والمغرد السعودي على وعي تام بهذا الشيْ “.