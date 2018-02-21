بالفيديو..أمجد طه : ” المملكة السعودية أرض الحق “
أشاد خبير الشؤون السياسية أمجد طه، بالمملكة العربية السعودية مؤكدًا أنها هي وطن الأئمة والملوك، ولديها تاريخ عريق.
وقال طه أن أكبر دليل على عظمة المملكة، أنه إذا أساء أحد للسعودية تجد الأحرار من كل العالم ينهضون للدفاع عنها.
وأضاف : ” بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت ذات تأثير كبير على المجتمعات والدول، لكن بعض التغريدات والحملات التي تهدف لتغيير الحقائق ونشر الفتن في المملكة مستحيل أن تؤثر بأي شيء فهي خالية المحتوى، والمغرد السعودي على وعي تام بهذا الشيْ “.
ان أساء أحد للمملكة العربية #السعودية تجد الأحرار من كل العالم ينهضون للدفاع عنها..
لأنها الحق وأرض الدين والحضارة والإنسانية وطن الأئمة والملوك..بلاد التاريخ..
وكي تجابه الأعداء تحتاج لهذا المخزون..لهذا تجد المغرد السعودي غني بهذا المخزون و الأنجح بالتصدي لكل الأعداء .#امجد_طه pic.twitter.com/bU7JbJMmYD
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15823 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير لقد قال الحقيقه