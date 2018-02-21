أضرار لاتعرفها عن ” خلة ” الأسنان

متابعات(صدى):

يستخدم الكثيرون خلة الأسنان بعد تناول الطعام، في محاولة لتنظيف الأسنان، لكن الأطباء أكدوا أنها قد تتسبب في كثير من الأضرار التي يجهلها كثيرون.

ومن بين تلك الأضرار التي تسببها الخلة، الإصابة بـ ” العدوى الفموية “، يحدث ذلك لأن استخدام خلة الأسنان لا يعتمد على أي مُطهرات نهائيًا، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفموية، بالرغم من حفظها بعبوات بلاستيكية، فهي قابلة لجمع الأتربة والجراثيم، ويُعد مستخدمو خلة الأسنان معرضين لخطر الإصابة بأي من أنواع سرطانات الفم المختلفة.

كما انها يمكن أن تضر بـ ” مينا الأسنان ” وهو جزء مهم للغاية؛ حيث تعمل على حماية الأسنان، ولكنها طبقة رقيقة يمكن كسرها بكل سهولة وترك الأسنان مكشوفة، وذلك يحدث عند استخدام خلة الأسنان التي تعمل ضد المينا وتكشف الأسنان وتلحق بها الكثير من الأضرار.

ويؤدي استخدام خلة الأسنان إلى فروقات بين الأسنان بشكل غير طبيعي؛ بسبب إدخال شيء بينها، والقيام بذلك قد يؤدي بالشخص إلى تركيب تقويم الأسنان.

ويستخدم كثير من الناس الخلة دون الانتباه إلى جرح اللثة، وبجانب الألم الذي يحدث، هناك كثير من المشكلات التي يمكن أن تنتج عنها، مثل السماح للبكتيريا بالدخول للثة، ما يؤدي للإصابة بمختلف الأمراض.