إيقاف معلمات مصريات عن العمل بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أصدرت القنصلية المصرية في جدة بيان ،أمس الثلاثاء، تؤكد فيه أنه تم إيقاف المعلمات المصريات في حجز الشميسي بعد القبض عليهن في منطقة مكة المكرمة داخل مركز للدروس الخصوصية.

وأوضحت القنصلية أنها تبحث مع الحكومة السعودية محاولة الإفراج عن المعلمات وفق المجريات القانونية للحادثة.

كانت الحملات الأمنية في مكة المكرمة ضبطت عدد من المعلمات المصريات، الأحد الماضي، داخل مركز للدروس الخصوصية أثناء مزاولتهن مهنة التدريس، ضمن حملة على مراكز الدروس الخصوصية.