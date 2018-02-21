إيقاف معلمات مصريات عن العمل بمكة المكرمة
أصدرت القنصلية المصرية في جدة بيان ،أمس الثلاثاء، تؤكد فيه أنه تم إيقاف المعلمات المصريات في حجز الشميسي بعد القبض عليهن في منطقة مكة المكرمة داخل مركز للدروس الخصوصية.
وأوضحت القنصلية أنها تبحث مع الحكومة السعودية محاولة الإفراج عن المعلمات وفق المجريات القانونية للحادثة.
كانت الحملات الأمنية في مكة المكرمة ضبطت عدد من المعلمات المصريات، الأحد الماضي، داخل مركز للدروس الخصوصية أثناء مزاولتهن مهنة التدريس، ضمن حملة على مراكز الدروس الخصوصية.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله بناتنا عاطلات وهالمصريات بحمدن ربهن على التدريس ويخالفن
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 3 ساعات
ياااااكثر المصريييين اللي ماخذين شقه وقالبينها مدرسه وبدوووون تصريح ولاهم يحزنون وضاربين بالانظمه عرض الحائط
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15823 ] نشر منذ 3 ساعات
الدروس الخصوصيه ممنوعه ؟
يحيى الغانم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 55 دقيقة
المدرسات يدرسن المنهج المصري للمصريين ، وهذه تسمى مجموعات للطلاب المصريين المنتسبين للسفارة المصرية حيث لا توجد مدارس لهم ومنذ زمن طويل والمجموعات شغالة ولا مشكة في كل أرجاء المملكة
ولكن اليوم كثرت المشاكل تم ضبطهم وتوقيفهم
يحيى الغانم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 52 دقيقة
اصبروا عليهم هذا العام وهم بيغادروا نهائي دون حجز وتوقيف كحال جميع العائلات (الأجانب) في أرض (الحرمين)
صراحه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 49 دقيقة
البلد مليانه مدرسين ومدرسات خصوصيين زكلهم من المصريين
والبلاء من المواطنين والمواطنات هم اللي يبحثون عنهم
واغلبهم اذا شبعوا وطلعوا من البلد لازم يسبون اهلها