غرامة 20 ألف ريال والترحيل جزاء مقيم خالف قرار توطين الاتصالات في الأفلاج

الأفلاج(صدى):

أطاحت فرق التفتيش في مكتب عمل الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء بمقيم خالف قرار توطين الاتصالات واعترف بامتهان صيانة الجوال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفرض عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، والعمل جارٍ على ترحيله.

وكان مكتب العمل قد تلقى بلاغا أمس بشأن مخالفة المقيم لقرار توطين الاتصالات امتهن صيانة الجوال في منزله الخاص.

ويقوم عمل الأفلاج بجولات ميدانية صباحية ومسائية ساهمت في التصدي لمحاولة تحايل العمالة لقرارات التوطين وساعدت المواطنين رجالاً ونساءً في الدخول في سوق العمل بالمحافظة.

وفي سياق متصل، حصل مكتب عمل الأفلاج على تحقيق نسبة ١٠٠ ٪ في رضا العملاء خلال شهر فبراير الحالي.