” الشورى ” : ” حديد مشروع تصريف سيول جدة ” يكفي لبناء 6 أبراج ” إيفل “

عادل الحربي (صدى):

شن أعضاء بمجلس الشورى خلال جلسة أمس (الثلاثاء) هجوماً لاذعاً على وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بسبب عدم حل أزمة السيول التي تعاني منها مدينة جدة حتى اليوم، مشيرين إلى أن أفخم ما في الوزارة مبانيها المنتشرة في كل المناطق والمحافظات.

وتساءل الأعضاء عن المشروع الذي كان مقرراً تنفيذه لمشروع تصريف السيول بجدة قبل 5 سنوات، ولفتوا إلى أن الحديد المستخدم في المشروع يكفي لبناء 6 نسخ من برج إيفل، وخرسانة بكمية أكبر من المستخدمة لبناء برج خليفة في دبي.