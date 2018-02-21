إحباط محاولة تهريب دمى أطفال بـ” أحزمة ناسفة ” بمطار الملك خالد في الرياض

حمود العنزي (صدى):

أعلنت إدارة العلاقات العامة في الجمارك عن إحباط تهريب نحو 40 دمية أطفال محاطة بما يشبه الأحزمة الناسفة كانت في طريقها إلى الأسواق بالمملكة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في الجمارك وفقاً لـ” الوطن”، أن موظفي الجمارك نجحوا في اكتشاف الحمولة التي لا يمكن أن يسمح بإدخالها إلى المملكة؛ لأنها تحمل دلالات واضحة لجرائم الإرهابيين.

وقالت إن الشركة الناقلة للحمولة، هي من الشركات العالمية، وتمتلك أسطولاً واسعاً من الطائرات والشاحنات، ولها فروع بكل أنحاء العالم.