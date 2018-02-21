متابعات(صدى):

أكد عالم أمريكي بالمعهد الوطني للسرطان ،أن الجلوس لساعات طويلة مرتبط بـ 9 أنواع من السرطان، مشيرًا إلى أن الإنسان بحاجة إلى مزيد من النشاط البدني أكثر مما نظن.

وأوضح ” ماثيوز ” أن قضاء ساعة واحدة فقط فى مشاهدة التليفزيون يومياً ترفع خطر الاصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطان بما في ذلك سرطان الرئة والرأس و الرقبة.

لذا أكد العالم على ضرورة تجنب الجلوس في المنزل وأمام التليفزيون والخروج وممارسة الأنشطة، تجنبا لأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والسقوط، وأمراض الدماغ، ومشاكل التنفس والسرطان.