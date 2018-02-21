أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد خسارة الهلال من الاستقلال
علق رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ قبل إقالة مدرب الهلال رامون دياز.
وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قبيل نهاية مباراة الهلال والاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا: “بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار!! “.
وعانى الهلال من الخسارة أمام نادي الاستقلال الإيراني في ثاني مبارياته في دوري أبطال آسيا، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ليتبوأ المركز الأخير في مجموعته بنقطة واحدة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 967 ] نشر منذ 2 ساعتين
صباح الخير:-
دياز:-مدرب في الأونه الأخيرةأصبح الفريق معه بدون هوية، ولا يمكن التنبؤ بالنتائج حتى في مباريات الدوري ،و ومع الفرق اللتي تحتل المراكز مادون الوسط ،،حتى من قبل أصاب الكابتن نواف العابد،والكابتن إدواردو.
Good bye.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله ليست بمدرب الهلال المشكله ان منتخبنا يشكل ٨٥% من لاعبي الهلال وهذا النسبه الكبيره ذاهبه لتمثيلنا في نهائي كأس العالم في روسيا أمام أعتى الفرق العالميه تراني ما نسيت المسنتر ثمان سنترات في مباراة المانيا اقول أعيدوا النظر بتشكيلة المنتخب سمعة الوطن الوطن اهم من تلك النسبه الكبيره 🍎🍏
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4121 ] نشر منذ 38 دقيقة
من فينا لا يعرف امدرب الداهية
ليو بنهاكر الهولندي مدري الكورة الشاملة
التي لا مركزية هذا المدرب الداهية تم إتخيارة لقيادة منتخبنا
في امريكا كأس العالم
وضع تقرير سري لإدارة كرة القدم للمنتخب مفادة
ان هناك ثلاثة من كبار لاعبي المنتخب السعودي ومنهم لاعب كبير
يلعب رأس حربة قال لا احتا جهم في المنتخب ابداً
تم نقاشة لماذا وضع مبررات منها لاعب لا يستطيع تطبيق التكتيك الذي
اطلبه منه في الملعب وهنا بيت القصيد بعض المدربين لديه تكتيك اكبر من مستوى عقول
بعض لاعبي منتخب كيف إذاً بالنادي ؟؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4121 ] نشر منذ 36 دقيقة
وزنهاية الحلول تم إ عفاء بن هاكر من ادارة المنتخب السعودي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4121 ] نشر منذ 36 دقيقة
ونهاية الحلول تم إ عفاء بن هاكر من ادارة المنتخب السعودي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4121 ] نشر منذ 35 دقيقة
ن فينا لا يعرف المدرب الداهية
ليو بنهاكر الهولندي مدري الكورة الشاملة
التي لا مركزية هذا المدرب الداهية تم إتخيارة لقيادة منتخبنا
في امريكا كأس العالم
وضع تقرير سري لإدارة كرة القدم للمنتخب مفادة
ان هناك ثلاثة من كبار لاعبي المنتخب السعودي ومنهم لاعب كبير
يلعب رأس حربة قال لا احتا جهم في المنتخب ابداً
تم نقاشة لماذا وضع مبررات منها لاعب لا يستطيع تطبيق التكتيك الذي
اطلبه منه في الملعب وهنا بيت القصيد بعض المدربين لديه تكتيك اكبر من مستوى عقول
بعض لاعبي منتخب كيف إذاً بالنادي ؟؟
ونهاية الحلول تم إ عفاء بن هاكر من ادارة المنتخب السعودي
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4690 ] نشر منذ 22 دقيقة
بسيطه الخساره يعقبها فوز باذن الله لاكن دياز ناويها ع الزززعيم او انه يبي الرحيل ولاهو عارف كيف