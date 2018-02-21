أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد خسارة الهلال من الاستقلال

نواف السالم(صدى):

علق رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ قبل إقالة مدرب الهلال رامون دياز.

وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قبيل نهاية مباراة الهلال والاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا: “بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار!! “.

وعانى الهلال من الخسارة أمام نادي الاستقلال الإيراني في ثاني مبارياته في دوري أبطال آسيا، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ليتبوأ المركز الأخير في مجموعته بنقطة واحدة.