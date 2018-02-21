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فلسطين: ” خطاب الرئيس عباس وثيقة لحرية شعبنا “

فلسطين: ” خطاب الرئيس عباس وثيقة لحرية شعبنا “
القدس المحتلة(صدى):

علقت وزارة الإعلام الفلسطينية على خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، قائلة أنه بمثابة ” وثيقة لحرية شعبنا، وتصميم على إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس “.

وقالت الوزارة في بيان لها: ” لغة الخطاب أثبتت الاقتدار السياسي، والتمسك بالحقوق المشروعة، وقطعت كل قول خطب، ووضعت العالم أمام مسؤولياته “.

وأضافت : ” المبادرة التي طرحها الرئيس حماية لمشروعنا الوطني، فى ظل حكومة احتلال مصابة بجنون العنصرية، ودعم أمريكى أعمى لإسرائيل، يتنكر للقانون الدولى وإجماع العالم على حقوقنا”.


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