فلسطين: ” خطاب الرئيس عباس وثيقة لحرية شعبنا “

القدس المحتلة(صدى):

علقت وزارة الإعلام الفلسطينية على خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، قائلة أنه بمثابة ” وثيقة لحرية شعبنا، وتصميم على إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس “.

وقالت الوزارة في بيان لها: ” لغة الخطاب أثبتت الاقتدار السياسي، والتمسك بالحقوق المشروعة، وقطعت كل قول خطب، ووضعت العالم أمام مسؤولياته “.

وأضافت : ” المبادرة التي طرحها الرئيس حماية لمشروعنا الوطني، فى ظل حكومة احتلال مصابة بجنون العنصرية، ودعم أمريكى أعمى لإسرائيل، يتنكر للقانون الدولى وإجماع العالم على حقوقنا”.