تكريم الداعمين لبرنامج الصيانة التطوعية للمساجد

نايف السالم(صدى):

نظم المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة ظهران الجنوب اليوم حفلاً لتكريم الداعمين لبرنامج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للصيانة التطوعية للمساجد ، بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير المعهد ومشرف الكلية التقنية بالمحافظة المهندس معيض مسفر آل شايع كلمة استعرض فيها خطوات ومراحل تنفيذ البرنامج .

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن البرنامج وماتم تقديمه للجوامع والمساجد بالمحافظة من أعمال الصيانة الدورية من منسوبي المعهد.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في دعم البرنامج.