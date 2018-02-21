لعبة أطفال على شكل ” سجائر ” تثير غضب الأهالي

القاهرة(صدى):

ظهرت مؤخرًا لعبة عبارة عن سيجارتين، مصنوعة من البلاستيك، وبها مادة كالبودرة مجهولة المصدر، يتم ترويجها في أحد محافظات مصر.

و تباع تلك اللعبة الغير مناسبة للأطفال تمامًا بـ3 جنيهات مصرية، وهي تعبر خطرًا على سلوك الأطفال تربويا واجتماعيًا.

وقالت والدة أحد الأطفال: ” ابني اشترى لعبة عبارة عن علبة، داخلها سيجارتان وداخل كل سيجارة كمية بودرة فتحت السجائر فوجدت بها كمية من البودرة ،وعندما وضعتها على يدي حرقتني”.

واستجابت الجهات المعنية على الفور وشنت حملة لغلق مكتبات تبيع لعب أطفال على شكل سجائر بمحافظة دمنهور.