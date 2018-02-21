عاطل يجبر زوجته على دفع المال له مقابل خروجها من المنزل

دبي(صدى):

فوجئت امرأة خليجية بزوجها العاطل عن العمل، الذي طلب منها دفع 500 درهم مقابل خروجها معه بالسيارة وتوصيلها، فعلى الرغم من استجابتها في المرة الأولى، إلا أن دفعها للمال بات شرطًا أساسيًا لخروجها.

ورفعت الزوجة دعوى طلاق أمام المحكمة الشرعية في إمارة دبي، ضد زوجها الذي لا يشارك في الإنفاق على أسرته، بل ويطالبها بدفع الأموال له، مهددها بأنها ستبقى في المنزل الذي لزمته نحو 3 شهور إلا عند التوجه للعمل.

وذكرت الزوجة في دعواها ،أن زوجها لا يلتزم بأي عمل يلتحق به، ولا يشترك معها في دفع أي مصروفات في المنزل، فتتحمل هي كل ذلك من راتبها؛ حيث اعتادت دفع أجرة المسكن، وفواتير الخدمات، وتتولى رعاية ومتابعة شؤون طفلهما.