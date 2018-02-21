إنييستا يستعيد ذكريات مباراة تشيلسي

نواف السالم(صدى):

استعاد الإسباني أتدريس إنييستا ذكريات مباراة تشيلسي مع برشلونة عام 2009، بتمريرته الحاسمة إلى زميله ليونيل ميسي، التي أنقذت البرسا من الهزيمة في ستامفورد بريدج، وكأن لسان حال القائد يقول: “لن أعتزل قبل رد الجميل”.

برشلونة نجح في الخروج من لندن بنتيجة إيجابية بإحراز هدف خارج الديار منحه التعادل (1-1)، وسيساعده في لقاء العودة على ملعب “كامب نو” الشهر المقبل، حيث يكفيه التعادل السلبي من أجل ضمان العبور إلى دور الثمانية من “شامبيونز ليج”.

على نفس الملعب قبل تسعة أعوام قدم ميسي تمريرة لن ينساها أي مشجع لبرشلونة، وهي التي أهلت البرسا إلى المباراة النهائية للبطولة ذاتها في سيناريو قاتل، بعدما أطلق إنييستا تسديدة أسكتت جميع مشجعي تشيلسي في المدرجات وخارجها.