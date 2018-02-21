” سيلفي ” يغرم صاحبه 4,5 مليون دولار

بكين(صدى):

طالبت السلطات الصينية بتوقيع أقصى عقوبة على شاب أمريكي، اتهمته بسرقة إبهام تمثال محارب بعد التقاطه صورة سيلفي مع التمثال.

وطلبت السلطات تعويضًا بقيمة المعروضات التي تبلغ 4.4 مليون دولار أمريكي، التي كانت تُعرض في معهد فرانكلين.

كان الشاب البالغ من العمر 24 عاما قرر الذهاب إلى المعرض الخاص بالمتحف الذي عرضت فيه تماثيل محاربي ” التيراكوتا “، واستخدم الهاتف الجوال كمصباح كهربائي، ونظر في مختلف المعروضات التي عرضت في صالة العرض المغلقة في ذلك الوقت، ثم صعد إلى منصة تدعم أحد التماثيل، والتقط صورة سيلفي معه.