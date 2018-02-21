جدول تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة السلة

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة جدول تصفيات البطولة الآسيوية التي تستضيفها مملكة البحرين بعد غد (الجمعة) بمشاركة 4 منتخبات خليجية؛ هي السعودية، البحرين، الإمارات، وعمان.

وسيلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته يوم الجمعة القادم مع عمان، فيما يلعب لقاءه الثاني مع البحرين يوم الأحد، ويوم الإثنين يختتم مشواره في البطولة أمام الإمارات.

وكانت البحرين قامت بتجنيس لاعب أمريكي، وذلك بعد سماح الاتحاد الدولي لكرة السلة بتسجيل لاعب مجنس واحد، وسجلت لاعبا أمريكيا ضمن مواليد البحرين محترفا.