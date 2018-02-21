” العرضة السعودية “.. مشاهد عفوية ترد على تضليل إعلام قطر الموجه

علي العنزي(صدى):

جاء حفل العرضة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وماشهده من أجواء احتفالية، بمثابة رد على تشكيكات الإعلام القطري وأكاذيبه عن علاقة الأسرة الحاكمة.

حيث حاول الإعلام القطري الموجه بشتى الطرق زرع الشقاق داخل المملكة، عن طريق قصص خيالية حول علاقة الأسرة الحاكمة بعد الإصلاحات التي شهدتها المملكة منتصف نوفمبر الماضي.

وشهد احتفال العرضة حضورًا كبيرًا، تقدمهم خادم الحرمين الشريفين، برفقة الأمراء، وكان لافتًا وجود الأميرَيْن متعب بن عبدالله والوليد بن طلال، وحديثهما مع الملك سلمان، ومشاركتهما العرضة.