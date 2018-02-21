بالصور.. إدارة الهلال تقيل رامون دياز: ” نثمن جهوده التي قدمها “

ماجد محمد(صدى):

قدم مجلس إدارة نادي الهلال الشكر للأرجنتيني “رامون دياز” على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وثمن الهلال جهود دياز التي أسهمت في تحقيق بطولة الدوري وكاس الملك العام الماضي والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

من جانبه، نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها عن مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز، “بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار”، حسب تعبيره.

يذكر أن مباريات الأندية السعودية والإيرانية تقام على أراض محايدة، وفقا لقرار أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.