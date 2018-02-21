شاب ” متلازمة داون ” يبهر زوار المقهى التشكيلي بمحايل

تركي السالم(صدى):

استطاع شاب مصاب بمتلازمة داون، أن يلفت أنظار زوار المقهى التشكيلي بمحايل، بعد إطلاقه أول معرض فني له تضمن 20 لوحة تشكيلية.

وأكد عضو الجمعية السعودية للفنون التشكيلية أحمد مديني ،أن المعرض استطاع إبراز قدرات أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكنه من التعبير عن نفسه من خلال الفنون والرسوم التشكيلية، وهذا مايجعله معرضًا فريدًا من نوعه.

يذكر أن رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع قد دشن معرض الفن التشكيلي الأول لسفير الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية لذوي الإعاقة عبد الخالق، الذي أقامته الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع القائمين على المقهى التشكيلي بمحايل.