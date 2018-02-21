القادسية والاتفاق.. مواجهة تنافسية للهروب من الهبوط

نواف السالم(صدى):

لقاء تنافسي مثير يجمع فريقي القادسية والاتفاق اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتعادل القادسية مع التعاون بهدف لكل منهما في مواجهته الأخيرة في الجولة الـ22 للدوري السعودي، كما تعادل أيضاً الاتفاق مع الفيحاء بهدف لكل منهما.

ويسعى الفريقان للفوز في المواجهة لتحسين موقعهما في سلم الترتيب، حيث يحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، يليه القادسية بالمركز الـ12 برصيد 19 نقطة.