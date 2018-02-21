تقديرًا لجهودهم..المفتي يدعو لتقديم حوافز خاصة لرجال مكافحة المخدرات

عادل الحربي (صدى):

ثمن المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، جهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات و القضاء على هذا البلاء الكبير.

وقال المفتي أنه يجب دعم الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات: مضيفا : ” ينبغي أن نساعد هؤلاء بنظام خاص وحوافز خاصة تشجيعًا لكل من يكتشف هذه البلايا، ونشجعهم على التنافس بالقضاء على هذا البلاء العظيم”.

جاء ذلك في إجابته على سؤال في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى ،عن كيفية حفظ الشباب من التلوث الفكري والعقلي كالمخدرات قائلاً: ” يستحقون أن ندعو لهم؛ فجزاهم الله خيرًا، وأعانهم، وقواهم”.