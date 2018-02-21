متابعات(صدى):

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن التأمل قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق استرخاء العضلات التي تسبب انتظام الدورة الدموية.

وأوضح الدكتور جلين ليفين، رئيس جمعية القلب الأمريكية، أن هناك قدرا كبيرا من البحوث حول آثار التأمل على الإجهاد والصحة النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب، أما البحث الجيد يؤكد فوائده لصحة القلب.

وبدأ العلاج بالتأمل في الانتشارمؤخرًا، ويستخدم من قبل الممارسين للمساعدة في التركيز والوعي الذاتي وتخفيف التوتر.

وأكد الباحثون أن التأمل يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب ولكن لا ينبغي أن يحل محل العلاجات القياسية مثل الإقلاع عن التدخين، وعلاج ارتفاع مستويات الكوليسترول، ومراقبة ضغط الدم.