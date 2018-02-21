الإطاحة بـ مقيم حاول سرقة 120 ألف ريال داخل أحد البنوك

نايف السالم(صدى):

تمكن مواطنون من القبض على مقيم من الجنسية الأردنية؛ أقدم على نشل حقيبة مقيم آخر، بداخلها 120 ألف ريال، وأطلق ساقيه للريح من داخل أحد البنوك بمحافظة جدة.

وأكدت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بلاغًا من موظف أحد البنوك السعودية، أفاد بحضور مقيم من الجنسية الهندية، يحمل حقيبة بداخلها 120 ألف ريال لإجراء عملية مالية، وكانت الحقيبة عليها شعار يخص جهة حكومية للجالية الهندية، وكان الوضع طبيعيًّا داخل البنك.

وأضافت المصادر بأنه أثناء ذلك قام شخص بشكل مفاجئ من الجنسية الأردنية بدون مقدمات بنشل الحقيبة، وكان بداخلها أكثر من 120 ألف ريال، وأطلق ساقه للريح. عندها استُنفر المواطنون بعد إطلاق الصرخات من المقيم، وطلبه النجدة، وعلى الفور تم اللحاق بالسارق، والقبض عليه قبل ابتعاده من الموقع بوقت وجيز.