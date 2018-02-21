العثور على 219 ثعبانًا بمسكن في الأرجنتين

بوينس آيرس(صدى):

تمكن الشرطة الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، من العثور على 219 ثعبانا في منزل بوسط العاصمة بوينس آيرس، بما في ذلك أفاعي البيثون وثعابين البوا.

وقال وزير البيئة سيرجيو بيرجمان، إن الزواحف كانت جاهزة لبيعها لغرض غير معروف، متابعًا أنه تم توجيه الاتهام إلى شخص واحد فى القضية.

وقال سانتياجو داليسيو، من منظمة ” فاونا سيلفستر ” البيئية، إنه ” بالرغم من شكلها المخيف، إلا أن هذه الثعابين لم تكن تشكل خطرا ” على السكان المحليين.

ومن المقرر أن يفحص العلماء الثعابين لتحديد ما اذا كان من الممكن إطلاق سراحها في موطنها الطبيعي.