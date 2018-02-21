3 عوامل تؤدي إلى قلة التركيز بعد الغداء

متابعات(صدى):

يعاني الكثيرون من ضعف التركيز بعد تناول وجبة الغداء في العمل.

وأوضح فابيان كرابف، من معهد استشارات الطب المهني الألماني، أن تراجع أداء الموظف بعد تناول وجبة الغداء في العمل يرتبط بالطعام، حيث يحتاج الجسم إلى طاقة لهضم الطعام، خاصة الوجبات الدسمة والثقيلة، ومن ثم يشعر الموظف بالتعب وضعف التركيز.

ونصح كرابف بتناول وجبة غداء قليلة الدهون قدر الإمكان، مشيراً إلى أنه من الأفضل تناول وجبات غداء خفيفة كالأحسية والخضروات والفواكه، مع الإكثار من شرب الماء.